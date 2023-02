Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.02.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen-Dürrenzimmern: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Unbekannte drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in eine Firma in Ingelfingen-Dörrenzimmern ein. Zwischen 17.30 Uhr und 9.45 Uhr begaben sich die Einbrecher zu dem Firmengebäude in der Eberstaler Straße und brachen eine Türe auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter ohne Beute. Die Ermittlungen wurden vom Polizeiposten Niedernhall aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder zur Tatzeit eine verdächtige Wahrnehmung in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 8290 bei der Polizei zu melden.

Forchtenberg: Kiosk aufgebrochen - Zeugen gesucht

Zwischen dem 28. Dezember 2022 und dem 07. Februar 2023 verschafften sich Unbekannte unbemerkt Zutritt zu einem Kiosk in Forchtenberg. Innerhalb dieses Zeitraums brachen die Täter die Eingangstür des Kiosks am Tiroler See auf, indem sie die Glasscheiben der Tür einschlugen. Anschließend kletterten die Einbrecher in das Innere, durchsuchten das Inventar und brachen weitere Türen auf. Entwendet wurde offenbar nichts. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Niedernhall, Telefon 07940 8290, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell