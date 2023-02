Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A6 / Bad Rappenau / Sinsheim: Sprinter durch herabfallende Eisplatte beschädigt - Zeugen gesucht

Am Montagmittag wurde auf der Autobahn 6 ein Mercedes Sprinter durch eine von einem Sattelzug herabfallenden Eisplatte beschädigt. Gegen 12.45 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Sprinter die A6 zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim, als sich die Eisplatte von dem vor ihm fahrenden Sattelzug löste und auf seiner Frontscheibe einschlug. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Sattelzug-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Sattelzug machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Weinsberg, Telefon 07134 5130, zu melden. Da es in der kalten Jahreszeit vermehrt zu ähnlich gelagerten Unfällen kommt, ruft die Polizei alle LKW-Fahrer dazu auf, ihre Fahrzeuge vor Fahrtantritt von möglichen Vereisungen zu befreien um weitere Unfälle zu vermeiden.

Bad Rappenau: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Eine 87-jährige Fahrradfahrerin wurde am Montagmorgen bei einem Unfall in Bad Rappenau verletzt. Die Seniorin befuhr gegen 9.45 Uhr mit ihrem Fahrrad die Raiffeisenstraße, als sie von einem 84-jährigen Toyota-Fahrer überholt wurde. Vermutlich aufgrund zu geringem Sicherheitsabstands berührte der Toyota das Rad der Dame, weshalb sie zu Fall kam. Hierbei verletzte sich die Fahrradfahrerin leicht und musst in einem Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Schwaigern: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer verursachte mit seinem Opel Corsa am Montagmorgen einen Unfall in Schwaigern und flüchtet. Gegen 10.30 Uhr befuhr eine 42-Jährige mit ihrem Ford die Massenbacher Straße in Fahrtrichtung Massenbach. An der Einmündung zur Paul-Gerhardt-Straße musste die Frau ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dies nahm vermutlich ein hinter ihr fahrender Mann zu spät wahr und fuhr mit seinem Opel Corsa auf den Ford auf. Nach dem Unfall überholte der Unbekannte den stehenden PKW der 42-Jährigen und flüchtete über die Paul-Gerhard-Straße ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Der flüchtige Verkehrsteilnehmer kann wie folgt beschrieben werden: - Etwa 25 bis 30 Jahre alt - Schwarze Haare, dunkler Vollbart - Trug eine rote Jacke

Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen dunklen, vermutlich blauen, Opel Corsa älteren Baujahres handeln. Dieser müsste einen Schaden an der Front aufweisen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher machen können, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Neuenstadt am Kocher: Fahrzeug aufgebrochen und Werkzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte brachen am Wochenende einen Ford Transit in Neuenstadt am Kocher auf und stahlen diverse Montagewerkzeuge. Der 37-jährige Besitzer hatte sein Fahrzeug am Freitag gegen 16 Uhr in der Wilhelm-Maybach-Straße auf einem Firmengelände abgestellt. Als er am Montag gegen 6.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fenster der Heckklappe eingeschlagen wurde und Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro fehlte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden durch den Polizeiposten Neuenstadt unter der Telefonnummer 07139 47100 entgegengenommen.

Obersulm: Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 37.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagabend bei Obersulm. Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem Ford Fiesta gegen 19 Uhr die Bundesstraße 39 in Fahrtrichtung Ellhofen. Nach einer Kurve kam die junge Frau aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem PKW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Toyota eines 66-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die 18-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Toyota-Fahrer und seine 56-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt. Beide mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten waren beide nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Erlenbach: Scheiben an PKW eingeschlagen und Geldbeutel entwendet - Wer hat was gesehen?

Eine bisher unbekannte Person schlug in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Scheiben eines Ford in Erlenbach ein. Der 38-jährige Besitzer des Autos hatte dieses gegen 17.30 Uhr in der Friedensstraße abgestellt. Als er am Dienstagmorgen gegen 5.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden und das Fehlen seines Geldbeutels fest. Dieser hatte zuvor offen auf dem Beifahrersitz gelegen. Der Sachschaden am Ford beläuft sich auf circa 750 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Die Polizei weist darauf hin: "Gelegenheit macht Diebe!" In diesem Zusammenhang wird dazu aufgerufen, grundsätzlich keine Wertgegenstände sichtbar im Auto liegen zu lassen.

