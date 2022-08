POL-BO: Betrugsdelikte: Wer kennt diese Männer?

Witten (ots) - Ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrradfahrern ereignete sich am Mittwoch, 24. August, gegen 19.20 Uhr im Kreuzungsbereich Ruhrstraße/ Wetterstraße in Witten. Ein Mann (42) aus Herdecke fuhr auf dem Radweg der Ruhrstraße in Richtung Ruhr und wollte links in die Wetterstraße einbiegen. Im Kreuzungsbereich stieß er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Radfahrer (32) aus Wetter ...

