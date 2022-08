POL-BO: Verkehrsunfall in Witten - Radfahrer stoßen zusammen

Witten (ots) - Einbrecher sind in eine Wohnung an der Krünerstraße in Witten eingestiegen. Jetzt bittet die Kripo um Zeugenhinweise. Der Einbruch hat sich am Dienstag, 23. August, zwischen 17.50 und 18.15 Uhr ereignet. Nachdem die Täter sich Zugang verschafft hatten, durchsuchten sie alle Räume und entwendeten Bargeld. In diesem Zusammenhang haben Zeugen kurz zuvor ...

