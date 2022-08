POL-BO: Einbruch in Witten - Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Witten (ots) - Nach einem Einbruch in eine Privatwohnung in Witten-Annen sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am Montagmittag, 22. August, gegen 14.15 Uhr zu einem Einbruch in eine Privatwohnung in der Schückingstraße in der Nähe des Friedhofs Annen. Als der Wohnungsinhaber zu seiner Wohnung zurückkehrte, bemerkte er, dass sich Einbrecher offenbar Zutritt zu seiner Wohnung verschafft ...

mehr