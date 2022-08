Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseinbruch in Witten - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

Nach einem Einbruch in eine Privatwohnung in Witten-Annen sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am Montagmittag, 22. August, gegen 14.15 Uhr zu einem Einbruch in eine Privatwohnung in der Schückingstraße in der Nähe des Friedhofs Annen. Als der Wohnungsinhaber zu seiner Wohnung zurückkehrte, bemerkte er, dass sich Einbrecher offenbar Zutritt zu seiner Wohnung verschafft hatten. Eine Nachbarin berichtete von zwei maskierten Männern, die aus der Wohnung gekommen waren. Ob Sachgegenstände entwendet wurden, ist nach derzeitiger Kenntnislage unklar.

Beschrieben wurden die Tatverdächtigen wie folgt: circa 170cm groß, männlich, zum Tatzeitpunkt sollen sie schwarze T-Shirts und Masken getragen haben, die das halbe Gesicht bedeckten.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

