POL-BO: Schüsse auf Hochzeit: Polizei stellt Pistole und Platzpatronen sicher

Bochum (ots) - Am frühen Samstagmorgen, 20. August, ist es in Bochum-Hamme zu einer Verfolgungsfahrt gekommen. Die Polizei konnte den flüchtigen Autofahrer stellen. Gegen 3.25 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf einen Pkw aufmerksam, der mit einem defekten Scheinwerfer auf der Dorstener Straße in Richtung ...

