Polizei Bochum

POL-BO: Nach Unfall in Herne: Ein Leichtverletzter (34), fünf beteiligte Fahrzeuge und hoher Sachschaden

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag, 19. August, in Herne ist ein 34-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Fünf Fahrzeuge waren beteiligt, der geschätzte Sachschaden beträgt rund 19.000 Euro.

Gegen 10.30 Uhr war der 34-jährige Herner mit seinem Pkw auf der Schillerstraße in Richtung Klopstockstraße unterwegs. Nach aktuellem Kenntnisstand verlor er in Höhe der Schillerstraße 51 die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem geparkten Bus, der im Bereich der dortigen Schule im Rahmen einer Verkehrssicherheitsaktion stand. Anschließend rollte der Pkw des Herners unkontrolliert weiter und kollidierte im Einmündungsbereich zur Klopstockstraße mit drei weiteren geparkten Pkw, die dort auf einem Parkplatz standen.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass der 34-Jährige einen medizinischen Notfall erlitten hat. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der geschätzte Sachschaden beträgt rund 19.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell