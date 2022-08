POL-BO: Polizei stellt 23-jährigen Autofahrer nach kurzer Verfolgungsfahrt - 0,5 Promille, kein Führerschein

Herne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag, 19. August, in Herne ist ein 34-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Fünf Fahrzeuge waren beteiligt, der geschätzte Sachschaden beträgt rund 19.000 Euro. Gegen 10.30 Uhr war der 34-jährige Herner mit seinem Pkw auf der Schillerstraße in ...

mehr