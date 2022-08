Polizei Bochum

POL-BO: Unfall im Baustellenbereich: Radfahrer (59) stößt gegen Bohrgestänge und überschlägt sich

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, 22. August, in Witten ist ein 59-jähriger Radfahrer aus Dortmund gegen das Bohrgestänge eines Baustellenfahrzeugs gestoßen und schwer verletzt worden.

Gegen 18.45 Uhr war der Dortmunder auf der Herbeder Straße in Richtung Ruhraue unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einer Baustelle in Höhe der Straße "Kleff" zu einer Kollision zwischen dem 59-jährigen Radfahrer und einem Bohrgestänge, das an einem dort abgestellten Baustellenfahrzeug befestigt war.

Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Radfahrer mehrmals und stürzte auf die Fahrbahn.

Mit einem Rettungswagen wurde der schwer verletzte Dortmunder zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

