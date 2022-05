POL-MR: Fahrradcodierung am Pfingstsonntag in Marburg - freie Termine!

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Fahrradcodierung am Pfingstsonntag in Marburg - freie Termine!

Marburg-Biedenkopf

Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Marburg- Biedenkopf codieren am Sonntag, 5. Juni, 11 bis 17 Uhr, im Rahmen der Veranstaltung "Tischlein deck dich" am Stand der Polizei Hessen kostenfrei Fahrräder. Aktuell gibt es noch freie Termine, die werktags zwischen 9 Uhr und 15 Uhr unter der Telefonnummer 06421/4060 reserviert werden können.

Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig!

Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist derzeit nicht möglich.

Zusätzlich informiert die Kriminalpolizeiliche Beraterin Claudia Zanke zum Thema "SICHER! Dein Rad". Dazu gehören Informationen zur Wahl des richtigen Schlosses, was nur etwas bringt, wenn es am Ende korrekt genutzt wird. Auch der wohlüberlegte Abstellort spielt eine Rolle, um das Leben von Fahrraddieben zu erschweren. Für die wachsende Anzahl der Pedelec- und E-Bike- Nutzerinnen und Nutzer gibt es ebenfalls wissenswerte Informationen rund um den Schutz der meist sehr hochwertigen Räder.

