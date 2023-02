Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.02.2023

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Mann nach Auseinandersetzung in Haft

Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags befindet sich ein 33 Jahre alter Mann seit Sonntag in Untersuchungshaft. Der aus Nigeria stammende Mann war am Samstagabend, kurz nach 21.30 Uhr, in einer Unterkunft für Asylbewerber in Kupferzell mit einem 26-jährigen in Streit geraten. Während dieser Auseinandersetzung verletzte der ältere Mann den Jüngeren mit einem Küchenmesser. Der Angegriffene verständigte die Polizei, welche den 33-Jährigen wenig später festnehmen konnte. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Der beantragte Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung wurde erlassen, in Vollzug gesetzt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 26-jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu Ablauf und Hintergrund der Tat dauern an. Zeugen, die Angaben zu den Ereignissen machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell