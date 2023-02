Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.02.2023

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Geldautomat in Einkaufszentrum gesprengt

Einen großen Polizeieinsatz löste die Tat von bislang Unbekannten in der Nacht auf Sonntag in Neckarsulm aus. Gegen 4 Uhr ging zunächst ein Einbruchsalarm bei der Sicherheitsfirma eines Einkaufszentrums in der Rötelstraße ein. Kurz darauf wurde zudem ein Brandalarm registriert. Die ersten Polizeistreifen vor Ort konnten wenig später feststellen, dass zwei Geldausgabeautomaten im Inneren des Einkaufszentrums zur Explosion gebracht worden waren. Durch die Wucht der Detonation wurden Trümmerteile im kompletten Eingangsbereich verteilt. Von den Unbekannten Tätern fehlte jede Spur. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens kann aktuell nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Explosion gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

