Polizei Bielefeld

POL-BI: Dritte gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt mit Fahndung in Holzhausen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Minden-Lübbecke / Porta Westfalica - Ein Haftrichter ordnete am Nachmittag des 07.09.2022, die Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen an.

Erste Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5314889 Zweite Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5315483

