Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.02.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim: Fensterscheibe einer Schule eingeschlagen -Zeugen gesucht

Fünf bis sechs Personen randalierten zwischen Freitagabend und Samstagvormittag an einer Schule in Krautheim. Zwischen 17.30 Uhr und 10.45 Uhr schlugen oder warfen die Unbekannten eine Fensterscheibe der Realschule in der Schulstraße ein. Der Polizeiposten Krautheim hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 06294 234, zu melden.

Mulfingen: Radfahrer angefahren und schwer verletzt

Ein schwer verletzter Radfahrer und rund 4.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen bei Mulfingen. Gegen 6 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Audi A4 die Landesstraße 1020 zwischen Hollenbach und Ailringen hinter einem 44-jährigern Radfahrer. Als er zum ordnungsgemäßen Überholen des Zweiradfahrers ansetzte, zeigte der 44-Jährge auf seinem Fahrrad an, nach links auf einen asphaltierten Feldweg abbiegen zu wollen. Der Audi prallte gegen den Radler und lud ihn auf die Motorhaube des Wagens auf, woraufhin die Frontscheibe splitterte. Um den Radfahrer nicht zu überfahren, wich der 63-Jährige mit seinem Pkw nach links aus und kam in einem Wintergetreidefeld zum Stehen. Der 44-jährige Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallermittlungen wurden aufgenommen.

Dörzbach: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Rund 9.000 Euro Sachschaden entstand am Freitagabend bei einem Unfall auf der Landesstraße 1020 bei Dörzbach. Ein 28-Jähriger war gegen 18.30 Uhr mit seinem Audi A3 auf der Landesstraße von Jagstberg in Richtung Hermuthausen unterwegs. Bei Regen übersah er vermutlich, dass ein vorausfahrender 62-Jähriger mit seinem VW Golf verkehrsbedingt komplett abbremsen musste und fuhr mit seinem Audi auf den Wagen auf. Durch die Kollision wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Wagen des 28-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Pfedelbach: Einbruch in Metzgerei - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich am vergangenen Wochenende unbemerkt Zutritt zu einer Metzgerei in Pfedelbach. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen brachen die Unbekannten in die Räumlichkeiten der Metzgerei in der Hauptstraße ein. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar und entwendeten das Wechselgeld. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden. Bretzfeld-Rappach: Bauwagen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich zwischen Samstag 17 Uhr und Sonntag 10.30 Uhr unbemerkt Zutritt zu einem Bauwagen in Bretzfeld. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu dem Bauwagen an dem landwirtschaftlichen Weg zwischen Rappach und Dimbach und brachen diesen vermutlich mit einem Brecheisen auf. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar und entwendeten eine Motorsäge. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bretzfeld 07946 9400 zu melden.

Kupferzell-Goggenbach: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher versuchten zwischen Donnerstag und Samstag gewaltsam in ein Wohnhaus in Kupferzell-Goggenbach einzudringen. Im Zeitraum von 20 Uhr und 16.50 Uhr waren die Täter an dem Haus in der Ortsstraße am Werk und versuchten mit einem Glasschneider ein Fenster zu überwinden. Die Unbekannten scheiterten und flohen unerkannt. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem versuchten Einbruch machen können, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell