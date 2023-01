PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Leblose Person in Teich im Rushmoor-Park aufgefunden

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Oberursel, Oberhöchstadter Straße,

Donnerstag, 26.01.2023, 09:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen musste in einem Teich im Oberurseler Rushmoor Park eine als vermisst gemeldete, leblose Person geborgen werden. Heute Morgen wurde der Polizei durch den Schulleiter der Feldbergschule Oberursel mitgeteilt, dass Schulkinder aus einem Klassenraum heraus in einem angrenzenden Weiher (im "Rushmoor-Park") nahe der Oberhöchstadter Straße eine Jacke schwimmen sehen würden. Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes wurden alarmiert und konnten eine leblose Person feststellen und bergen. Vor Ort musste dann der Tod des Mannes festgestellt werden. Schnell wurde festgestellt, dass es sich um einen 65 Jahre alten Oberurseler handelte, welcher am frühen Morgen als vermisst gemeldet worden war. Die Bad Homburger Kriminalpolizei, welche auch an den intensiven Fahndungsmaßnahmen beteiligt war, kam vor Ort und übernahm die Ermittlungen. Bisher liegen keine Hinweise auf einen strafrechtlichen Hintergrund vor. In enger Zusammenarbeit zwischen Schule und Polizei wurden für die Schulkinder psychologische Unterstützungen bereitgestellt. Schon während des Einsatzes wurden entsprechende Rollläden heruntergelassen und verhindert, dass Schüler in den Park gelangten.

