Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz und dem Polizeipräsidium Heilbronn vom 05.02.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Mit einer ca. einstündigen Verspätung begann der diesjährige Kurdenmarsch heute Vormittag gegen 10.30 Uhr mit der Auftaktkundgebung auf der Theresienwiese in Heilbronn. Die zu diesem Zeitpunkt ca. 150 Teilnehmer starteten den Marsch mit Abbildungen des Herrn Öcalan und dem Schriftzug "Freiheit für Öcalan". Gg. 12:30 Uhr traf der Aufzug an der vorgesehenen Pausenörtlichkeit am Wertwiesenpark ein. In insgesamt sechs Tagesetappen wollen die Teilnehmer über Ludwigsburg, Stuttgart, Reutlingen und Offenburg nach Freiburg. Dort ist am Freitag, den 10.02.2019, eine zentrale Abschlusskundgebung vorgesehen. Die heutige Auftaktetappe verlief friedlich, ohne besondere Vorkommnisse und endete an der Vereinsörtlichkeit des kurdischen Kulturvereins. Die zweite Etappe startet am morgigen Montag früh, dem 06.02.2023 in Ludwigsburg und verläuft mit einer Gesamtlänge von ca. 18 km bis nach Stuttgart.

