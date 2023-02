POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.02.2023 aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.02.2023 aus dem Main-Tauber-Kreis

Großrinderfeld (ots)

Bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Eine Autofahrerin wurde am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 2811, Höhe Ilmspan, lebensgefährlich verletzt. Die 42-Jährige war mit ihrem VW Caddy in Richtung Gerchsheim unterwegs. Auf der mit Schneematsch bedeckten Straße geriet sie ohne Beteiligung eines weiteren Fahrzeuges ins Schleudern und kam nach links von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und blieb anschließend auf der Seite liegen. Die alleine im Auto befindliche Fahrerin erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. An dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro. Die Kreisstraße musste im Bereich der Unfallstelle bis gegen 13.10 Uhr voll gesperrt werden.

