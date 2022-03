Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 11:30 Uhr

Aalen (ots)

Weinstadt: gestürzter Radfahrer

Am Samstag gegen 00:43 Uhr befuhr der 37-Jährige mit seinem Pedelec den Radweg, von der Kurze Straße kommend in Richtung Remsstraße. Unmittelbar nach einer Kurve erkannte er offensichtlich ein in den Radweg hineinragendes Absperrgitter zu spät und konnte dadurch nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei dem Sturz über die Absperrung zog er sich leichte Verletzungen im Kopfbereich zu. Der Schaden an seinem Pedelec beläuft sich auf ca. 20.- Euro.

Waiblingen: Verkehrsunfallflucht

Am Freitag gegen 11:46 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in einer Tiefgarage am Alten Postplatz. Der Verursacher beschädigte in der 1. Etage beim Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Pkw DB, C-Klasse, im Bereich des linken hinteren Kotflügels. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500.- Euro.

Remshalden: Gastromöbel gestohlen

In der Zeit von Donnerstag 23:00 Uhr bis Freitag 15:35 Uhr wurden in dem Außenbereich einer Gaststätte in der Bahnhofstraße Gastromöbel im Gesamtwert von ca. 1.500.- Euro gestohlen.

Weinstadt: an 25 Pkws Reifen zerstochen, Zeugen und Geschädigte gesucht

Von Freitag 22:00 Uhr bis Samstag 07:00 Uhr zerstachen Unbekannte im Bereich vom P+R Parkplatz Beutelsbach bis zum Ortskern Beutelsbach die Reifen an insgesamt 25 Kfz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000.- Euro. Zeugenhinweise und Geschädigte, die noch keine Anzeige erstattet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Weinstadt, Tel.: 07151-65061, in Verbindung zu setzen.

