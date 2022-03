POL-AA: Ostalbkreis: Aalen, B 19 - Verkehrsunfall mit Verletzten

Aalen (ots) - Gem. Remshalden-Geradstetten - Vorrang nicht beachtet Am Freitag gegen 17:20 Uhr befuhr eine 43-Jährige die Brücke über die B 29, von der Alfred-Klingele-Straße kommend, in Richtung zur Unteren Hauptstraße mit ihrem PKW VW Up. Sie wollte nach links in die Auffahrt zur B 29 in Richtung Stuttgart abbiegen und missachtete dabei den Vorrang einer 52-Jährigen, die mit ihrem PKW VW Beetle in Richtung ...

mehr