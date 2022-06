POL-SE: Borstel-Hohenraden - Handy und Gurtkontrolle

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht (16.06.2022) ist es in Wedel im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung durch Graffiti am S-Bahnhof zur Festnahme eines 21-Jährigen gekommen. Kurz vor Mitternacht meldete ein Zeuge verdächtige Sprühgeräusch aus dem Bereich der Bahnanlagen in der Straße "Am Rathausplatz". Im Rahmen der Fahndung kam einer Streife im Bereich Autal ein junger Mann entgegen. Kurz darauf sahen ...

