POL-CUX: Presseinformation der Polizeiinspektion Cuxhaven

Polizeiinspektion Cuxhaven

Lamstedt - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, 10.09.22, befuhr ein 35-jähriger aus Loxstedt gegen 12.30 Uhr mit seinem Opel Astra die L 116 aus Mittelstenahe kommend in Richtung Lamstedt. Im Bereich des Ortseingangs Lamstedt kam der PKW aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Straßenbaum, schleuderte über die Fahrbahn nach rechts zurück und kam auf dem Geh- und Radweg zum Stehen. Im PKW saß auch die siebenjährige Tochter des Fahrzeugführers. Durch den Verkehrsunfall wurden beide Insassen leicht verletzt und mittels Rettungswagen in eine Bremerhavener Klinik verbracht. Zum Unfallzeitpunkt stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

Bremerhaven / A27 - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 11.09.2022, ereignete sich gegen 01.15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf. Ein 28-jähriger Bremerhavener war mit seinem Dacia auf die Autobahn in Richtung Cuxhaven aufgefahren. Im Auffahrtsbereich verlor er die Kontrolle über den Pkw, sodass dieser von der Fahrbahn abkam und Sichtdreieck zum Stehen kam. Dort blieb der Dacia in einem Graben stecken. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die Beamten stellten fest, dass dieser erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Folglich wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Unfallfahrer muss sich zudem noch wegen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten, welche im Pkw aufgefunden wurden. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf 1000,- Euro geschätzt.

Ritterhude / A27 - Fahrzeugbrand

Am Sonntag, 11.09.2022, ca. 00.00 Uhr, kam es zu einem Pkw-Brand auf der A27. Ein 30jähriger Delmenhorster war mit seinem Range Rover in Richtung Bremen unterwegs, als er Brandgeruch im Innenraum feststellte. Er konnte den Geländewagen auf der Standspur, kurz vor der Anschlussstelle Ihlpohl, zum Stehen bringen und sich in Sicherheit bringen, als bereits Flammen aus dem Motorraum schlugen. Der Range Rover geriet in Vollbrand und wurde von der FFW Schwanewede gelöscht. Hierzu musste der Hauptfahrstreifen gesperrt werden. Der Schaden an dem älteren Oberklassefahrzeug wird auf 10000,- Euro geschätzt.

