Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen/Ittlingen: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte verschafften sich am Wochenende unberechtigt Zutritt zu zwei Einfamilienhäusern in Eppingen und Ittlingen. In Eppingen gelangten der oder die Täter zwischen 18 Uhr und 23 Uhr über die Terrassentüre ins Innere des Gebäudes in der Wilhelm-Frank-Straße. Im Anschluss wurden das Erdgeschoss und das Obergeschoss durchsucht. In Ittlingen wurde durch Unbekannte, zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 21 Uhr, ein Fenster an der Gebäuderückseite eines Hauses in der Sudetenstraße geöffnet und so das Gebäude betreten. Auch hier wurde das gesamte Haus durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist bisher noch unklar. Auch über die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444, bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Sieben Autos beschädigt - Wer hat was gesehen?

Unbekannte beschädigten am frühen Sonntagmorgen sieben PKWs in Heilbronn. Zwischen 3 Uhr und 11 Uhr traten der oder die Täter die Außenspiegel der Fahrzeuge in der Schmollerstraße ab. Bei drei weiteren Autos wurde versucht die Spiegel zu beschädigten, was allerdings misslang. Der entstandene Schaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Talheim: Von der Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagmittag bei Talheim. Eine 35-Jährige befuhr mit ihrem BMW, gegen 14 Uhr, die Kreisstraße 2155, aus Richtung Kreisverkehr kommend in Richtung Talheim. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der BMW ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sowohl die Fahrerin als auch ihr Beifahrer, wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Das Fahrzeug der 35-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heilbronn: Betrunken ins Gleisbett gefahren

Ein 46-Jähriger fuhr sich am Samstagabend mit seinem Kia im Gleisbett der S-Bahn in Heilbronn fest. Der Mann fuhr gegen 22 Uhr circa 60 Meter auf einem Abstellgleis für S-Bahnen in der Bahnhofstraße und blieb dann stecken. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der Mann an, lediglich den Anweisungen seines Navigationsgeräts gefolgt zu sein. Da der Kia-Fahrer starke Ausfallerscheinungen zeigte wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von über 2,2 Promille, weshalb er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten musste, um dort eine Blutprobe abzugeben. Der Führerschein des 46-Jährigen wurde beschlagnahmt. Der Kia musste im Anschluss durch einen Abschleppdienst aus dem Gleisbett gezogen und abgeschleppt werden.

Neckarsulm: PKW zerkratzt - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person zerkratzte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen VW Tiguan in Neckarsulm. Das Fahrzeug wurde durch seinen 49-jährigen Besitzer gegen 20.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Freizeitbades im Wilfenseeweg abgestellt. Als der Mann am nächsten Tag, gegen 9 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro fest. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Heilbronn: Unfall mit Streifenwagen - Eine Verletzte

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 26.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Samstagmorgen in Heilbronn. Gegen 4.15 Uhr befuhr eine Streifenbesatzung, im Rahmen einer Einsatzfahrt, mit Blaulicht und Martinshorn, die Allee in nördliche Richtung. Kurz vor der Einmündung zur Titotstraße fuhr zeitgleich ein 20-Jähriger mit seinem Audi A4 in dieselbe Richtung. Beide Fahrzeuge befuhren den linken Fahrstreifen. Da der junge Mann nicht sofort auf den herannahenden Streifenwagen reagierte, wollte der 26-jährige Fahrer des Polizeiautos auf dem rechten Fahrstreifen an dem Audi vorbeifahren. Zeitgleich lenkte der Audi-Fahrer nach rechts ein und blockierte hierbei beide Fahrspuren. Aus diesem Grund brach der Polizist den Überholvorgang ab und versuchte links an dem 20-Jährigen vorbeizufahren. Dieser steuerte allerdings im selben Moment sein Auto wieder nach links, weshalb der Streifenwagen ausweichen musste um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei kam das Polizeiauto nach links von der Straße ab und stieß mit dem Mast einer Ampel zusammen. Bei dem Aufprall wurde die 30-jährige Beifahrerin im Streifenwagen leicht verletzt. Das Polizeiauto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell