POL-PPRP: Geschwindigkeitskontrollen im Februar 2023

Lambsheim (ots) - Ein 30-Jähriger wurde am Montagabend (30.01.2023) von drei Männern auf dem Parkplatz "Nachtweide" in Lambsheim überfallen. Der 30-Jähriger hielt gegen 22 Uhr mit seinem Pkw auf dem Parkplatz an und stieg aus. Unmittelbar erschienen drei maskierte Männer und forderten unter Vorhalt eines Messer und vermutlich einer Schreckschusswaffe Wertgegenstände. Einer Männer trat dem 30-Jährigen daraufhin in ...

