Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub in der Innenstadt - 47-Jähriger verletzt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Polizeibeamte trafen am Samstagabend (29.10.2022) gegen 01:50 am Friedrich-Elbert-Platz einen stark alkoholisierten und verletzten 47-jährigen Mann an. Er lallte, schwankte, verweigerte jedoch einen Alkoholtest. Im Rahmen einer ersten Befragung erklärte der Mann, dass zwei unbekannte Personen seine Brieftasche vor einem Lokal in der Hochstraße stehlen wollten. Er setzte sich zur Wehr und verhinderte den Raub. Dabei wurde der Belgier im Gesicht verletzt. Er konnte sich kurz darauf aus der Situation befreien und floh in Richtung Friedrich-Elbert-Platz. Geld konnten die Räuber nicht erbeuten. Die Kriminalpolizei nimmt nun die weiteren Ermittlungen auf. Bedingt durch den starken Alkoholkonsum des Geschädigten konnte dieser die Täter nicht näher beschreiben. Da der 47-Jährige sich während der Sachverhaltsaufnahme zunehmend aggressiver verhielt, erteilten die Polizisten einen Platzverweis. (wyr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell