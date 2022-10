Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Täter schlägt 58-jährigem Mann bei Auseinandersetzung in Hohenlimburger Parkanlage Glasflasche auf den Kopf

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 58-jährigen Mann am Sonntagabend (30.10.2022) bei einer Auseinandersetzung in Hohenlimburg mit einer Glasflasche auf den Kopf. Gegen 19.15 Uhr hielt der Hagener sich, zusammen mit einem Bekannten, in einer Parkanlage an der Esserstraße auf. Dort sprach sie der Unbekannte an. Es entstanden verbale Streitigkeiten zwischen dem 58-Jährigen und dem Unbekannten. In deren Verlauf schlug der Täter dem Hagener mit einer Bierflasche aus Glas gegen den Kopf. Die Flasche zerbrach dabei. Anschließend schlug der Angreifer noch einmal mit der abgebrochenen Flasche gegen den Unterarm des 58-Jährigen. Der Täter hob das Mobiltelefon des Verletzten auf, welches bei der Auseinandersetzung zu Boden gefallen war, und lief in Richtung Letmathe weg. Den Polizeibeamten sagte der Hagener, dass der Unbekannte etwa 35 bis 45 Jahre alt und 185 cm bis 190 cm groß war. Er hatte eine schlanke Statur und trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose sowie eine schwarze Kappe. Der Rettungsdienst brachte den 58-Jährigen in ein Hagener Krankenhaus. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell