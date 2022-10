Polizei Hagen

POL-HA: 66-Jähriger verjagt Einbrecher aus Tiefgarage

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Samstag, 29.10.2022, vernahm ein Anwohner in der Schubertstraße gegen 20:40 Uhr verdächtige Geräusche, als er sich auf seinem Balkon befand. Argwöhnisch und dem Krach folgend betrat er das Treppenhaus. Dort schloss er die Tür zur Tiefgarage auf. Ihm gegenüber standen plötzlich drei junge Männer. Diese waren offenbar im Begriff, ein E-Bike aus dem Fahrradkeller des Hauses zu stehlen. Einer rief dem 66-Jährigen bedrohlich "Was?" zu. Die Präsenz des Mannes reichte jedoch aus, um die drei Einbrecher in die Flucht zu schlagen. Sie entkamen durch die Feuerschutztür, wo außen, offenbar Schmiere stehend, zwei weitere Personen warteten. Die fünfköpfige Gruppe flüchtete in unbekannte Richtung. Die Täter werden als zirka 18-jährig, schwarzhaarig und dunkel gekleidet beschrieben. Sie hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell