Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte Jugendliche bedrohen Busfahrer in Altenhagen

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Sonntag, 30.11.2022, stieg gegen 20:45 Uhr eine dreiköpfige Personengruppe in einen Linienbus, der in Richtung Altenhagen fuhr. Die Jugendlichen waren offenbar stark betrunken und pöbelten lautstark im Bus herum. Der 40-jährige Fahrer ermahnte sie zur Ruhe und Mäßigung und kündigte an, dass die Jugendlichen bei fortgesetztem Fehlverhalten den Bus zu verlassen hätten. Die zwei männlichen Jugendlichen gingen zur Fahrerkabine, während die weibliche zurückblieb. Sie schrien den 40-Jährigen mit den Worten "Wir ficken dich! Wir töten dich!" an. Sie kamen derart nahe an die Fahrerkabine heran, dass der 40-Jährige mit einem Angriff rechnete und die Polizei verständigte. Daraufhin ergriffen alle drei die Flucht. Das Opfer beschrieb die Randalierer als zirka 16-18 Jahre alt. Sie hatten eine dunkle Hautfarbe und trugen Sturmhauben. Eine der zwei männlichen Personen war mit einer blauen Jacke mit weißen Streifen und einer schwarzen Hose bekleidet. Die andere trug dunkle Kleidung und ebenfalls eine Sturmhaube. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell