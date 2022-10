Polizei Hagen

POL-HA: Mann bei Streit mit Pfefferspray angesprüht und zusammengeschlagen - Zeugen gesucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Auf dem Bodelschwinghplatz kam es am Freitagmorgen (28.10.2022) bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hagenern zu einer Körperverletzung. Ein 48-jähriger Mann wartete dort, gegen 7.30 Uhr, auf seinen Arzttermin. Der Tatverdächtige, ein flüchtiger Bekannter des Hageners, wartete ebenfalls mit ihm. Nach einer Unterhaltung und Diskussion entstand aus bislang ungeklärter Ursache ein Streit zwischen den Männern. Der Tatverdächtige zog daraufhin ein Pfefferspray aus der Hosentasche und sprühte dem 48-Jährigen damit ins Gesicht. Anschließend schlug er ihm mehrere Male mit der Faust in sein Gesicht und gegen seinen Oberkörper. Danach flüchtete der Tatverdächtige fußläufig in Richtung Augustastraße. Den Polizeibeamten gegenüber beschrieb der leicht Verletzte den Angreifer als 165 cm bis 180 cm groß und dunkel gekleidet. Der Rettungsdienst brachte den 48-Jährigen in ein Hagener Krankenhaus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (hof)

