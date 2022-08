POL-GT: Wohnungseinbruch am Tulpenweg - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (CJ) - Am 28.08.2022 gegen 12:10 Uhr ereignete sich auf der Hesselteicher Straße in Harsewinkel ein Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen. Ein 54-jähriger Opelfahrer wollte von der Hesselteicher Straße in Fahrtrichtung Harsewinkel nach links in einen Waldweg abbiegen. Ein 28-jähriger Mercedesfahrer befuhr die Hesselteicher Straße ebenfalls in FR Harsewinkel. Er fuhr dem Opel hinten ...

