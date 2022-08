Polizei Gütersloh

POL-GT: Vier verletzte Personen nach Verkehrsunfall in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (CJ) - Am 28.08.2022 gegen 12:10 Uhr ereignete sich auf der Hesselteicher Straße in Harsewinkel ein Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen. Ein 54-jähriger Opelfahrer wollte von der Hesselteicher Straße in Fahrtrichtung Harsewinkel nach links in einen Waldweg abbiegen. Ein 28-jähriger Mercedesfahrer befuhr die Hesselteicher Straße ebenfalls in FR Harsewinkel. Er fuhr dem Opel hinten auf und wurde dadurch in den Gegenverkehr gelenkt. Hier kollidierte er mit einer entgegenkommenden 32-jährige Minifahrerin. Der Mini wurde auf die beginnende Schutzplanke gehoben, wo er zum Stillstand kam. Die Beifahrerin des Mercedes, beide Insassen des Opel und die Fahrerin des Mini wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Hesselteicher Straße für ca. 2 Stunden gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt ca. 25000 Euro.

