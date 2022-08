POL-GT: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots) - Gütersloh/ Halle (FK) - Donnerstagabend (26.08.) ereigneten sich an der Münsterlandstraße in Gütersloh und am Steinweg in Halle Alleinunfälle. Um 18.20 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau aus Harsewinkel mit ihrem Fahrrad den Seitenstreifen der Münsterlandstraße in Richtung Brockhäger Straße. Ca. 150 Meter vor der Einmündung Ellernhagen stieß sie vermutlich gegen einen Leitpfosten und fiel zu ...

mehr