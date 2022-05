Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter zerkratzt BMW

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Dienstag zwischen 11:00 Uhr und 16:30 Uhr einen BMW, der in der Stiftstraße in Sindelfingen, nahe des Klostersees, geparkt war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

