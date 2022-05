Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: handfesteste Auseinandersetzung in der Hartmannstraße

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Dienstagabend in die Hartmannstraße in Eglosheim aus, nachdem es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen war. Gemäß den bisherigen Ermittlungen wollte ein 58 Jahre alte Fahrradfahrer gegen 20.30 Uhr den Einfahrtsbereich eines Mehrfamilienhauses befahren. Zeitgleich befand sich ein 20-jähriger PKW-Lenker jedoch in diesem Bereich. Der 58-Jährige reagierte hierauf aus unbekannter Ursache aggressiv und schlug gegen den PKW. Als er vom 20-Jährigen auf sein Verhalten angesprochen wurde, beleidigte er den Jüngeren, schlug ihm ins Gesicht und verletzte ihn hierdurch leicht. Dies beobachtete der 46 Jahre alte Vater des 20-Jährigen vermutlich, worauf dieser wiederum den 58-Jährigen leicht verletzte. Die alarmierte Polizei konnten den 58-Jährigen vor Ort nicht antreffen. Laut Zeugenaussagen hatte er sich in seine Wohnung begeben. Da er auf Aufforderung der Einsatzkräfte die Tür jedoch nicht öffnete, musste diese letztlich gewaltsam geöffnet werden. Der Tatverdächtige konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Er musste sich im weiteren Verlauf einer Blutentnahme unterziehen und wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Körperverletzung, Beleidigung und versuchter Sachbeschädigung ermittelt. Der 46-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell