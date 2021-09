Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Neckarstadt: Falschgeld auf Grünfläche gefunden

Mannheim - Neckarstadt (ots)

Bereits am Montag fand eine aufmerksame Passantin auf einer Grünfläche Bargeld in Höhe von 5.000 Euro und brachte dies zur Polizei. Bei genauer Betrachtung konnten die Beamtinnen und Beamten verschiedene Fälschungsmerkmale, wie etwa ein fehlendes Wasserzeichen, entdecken. Die Scheine wurden zur weiteren Untersuchung an die Kriminaltechnik übergeben.

In diesem Zusammenhang hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter der Tel. 0621 174 - 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell