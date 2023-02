Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.02.2023 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A 81/Hardthausen am Kocher: Tödlicher Unfall

Ein Unfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Montagmorgen auf der Autobahn 81 bei Hardthausen am Kocher. Augrund einer Baustelle im Bereich der Anschlussstelle Neuenstadt stockte gegen 8.45 Uhr der LKW-Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart. Vermutlich aus Unachtsamkeit nahm dies ein 20-Jähriger zu spät wahr und fuhr mit seinem Fiat Ducato auf einen LKW auf. Die 18-jährige Beifahrerin im Fiat wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der 20-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des LKW musste nach dem Unfall im Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 80.000 Euro. Die A81 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis zum Nachmittag voll gesperrt werden.

Zaberfeld: Unfall verursacht und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Eine bisher unbekannte Person verursachte mit ihrem Honda in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Unfall in Zaberfeld und flüchtet. Der Fahrer oder die Fahrerin kam zwischen 21 Uhr und 6.45 Uhr zunächst nach rechts von der Zaberfelder Straße ab, fuhr in den Grünstreifen und steuerte anschließend das Fahrzeug stark nach links. Daraufhin kam der Honda nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Metallzaun und stieß auf einem Firmengelände mit einem Trafohäuschen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW erheblich beschädigt und verlor mehrere Fahrzeugteile. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Honda-Lenker unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Anhand der Fahrzeugteile kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Honda älteren Baujahres handelt. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

