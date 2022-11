Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Fußgängerin verletzt

Kleve-Griethausen (ots)

Am Samstag (26. November 2022) gegen 15:45 Uhr unterhielt sich eine 73-jährige Fußgängerin am Grenzweg mit einem 56-jährigen Autofahrer, der in seinem Wagen saß und auf der Fahrbahn gehalten hatte. Als man sich verabschiedet hatte, wollte die Frau aus Kleve vor dem Auto die Straße queren. Zeitgleich fuhr der Autofahrer jedoch an. Es kam zu einer leichten Berührung, in Folge derer die 73-Jährige stürzte und sich verletzte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell