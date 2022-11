Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Polizei sucht Zeugen

Kalkar-Neulouisendorf (ots)

Am Freitag (25. November 2022) kam es gegen 07:50 Uhr zu einem Alleinunfall eines 18-jährigen Autofahrers. Der Mann aus Weeze befuhr mit einem schwarzen BMW Cabrio die Kalkarer Straße in Fahrtrichtung Neulouisendorferstraße. Zwar reduzierte der Fahrer aufgrund des Kurvenbereichs seine Geschwindigkeit, doch aufgrund der witterungsbedingten Verhältnis sowie eines Ölfilms auf der Fahrbahn, rutschte der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug weg. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum. Der 18-jährige Fahrzeugführer musste aufgrund seiner Verletzungen zur Beobachtung und stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Die Polizei sucht unterdessen nach Zeugen, welche Informationen über den Verursacher des Ölfilms geben können. Zeugenhinweis nimm die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell