FW Bremerhaven: Feuerwehr Bremerhaven fängt giftige Schlange ein

Bremerhaven (ots)

Am frühen Freitagabend wurde die Feuerwehr Bremerhaven zum Einfangen einer giftigen Schlange alarmiert. Die Schlange wurde von Passanten auf einem Autoparkplatz in Bremerhaven Leherheide entdeckt. Durch eine Fotorecherche fand die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Zusammenarbeit mit Fachleuten heraus, dass es sich um einen hochgiftigen "Nordamerikanischen Kupferkopf" handelt.

Das Reptil flüchtet bei Eintreffen der Rettungskräfte vom Parkplatz in eine naheliegende Grünfläche und konnte dort gefasst werden. In einem Spezialbehälter der Feuerwehr Bremerhaven wurde die Schlage in die Obhut des ebenfalls alarmierten Reptilien-Experten übergeben.

Hinweis: Bereits vor knapp einer Woche musste die Feuerwehr Bremerhaven einen Nordamerikanischen Kupferkopf in Leherheide einfangen.

