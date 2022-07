Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: FOLGEMELDUNG, Feuer in einem Gewerbebetrieb in Düsseldorf-Oberbilk

Düsseldorf (ots)

Es brannte in einem Gewerbebetrieb im Stadtteil Düsseldorf-Oberbilk mit einer starken Rauchentwicklung, die in Richtung der Stadtteile Bilk, Oberbilk, Lierenfeld sowie Eller zog. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten durch einen massiven Löschangriff eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Aktuell hat die Feuerwehr Düsseldorf das Feuer in Gewalt und führen umfangreiche Nachlöscharbeiten durch. Der brennende Schrotthaufen wird dabei durch einen Bagger des Betriebes auseinandergezogen, um noch vorhanden Glutnester auszulöschen. Die Warnung der Bevölkerung wurde über die Warn-App NINA aufgehoben. Es bestand zu keiner Zeit, Gefahr für die Bevölkerung. Weitere Infos folgen.

