Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: ERSTMELDUNG, Feuer in einem Gewerbebetrieb mit starker Rauchentwicklung

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf-Oberbilk

Es brennt in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Düsseldorf-Oberbilk mit einer starken Rauchentwicklung, die in Richtung der Stadtteile Bilk, Oberbilk, Lierenfeld sowie Eller zieht. Ein Großaufgebot von Feuerwehreinsatzkräften befinden sich momentan in der Brandbekämpfung. Eine Warnung der Bevölkerung wurde über NINA ausgelöst. Die Anwohner der betroffenen Ortsteile werden gebeten, die Fenster und Türen zu schließen. Das Gefahrentelefon ist für Fragen der Bevölkerung besetzt. Weitere Infos folgen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell