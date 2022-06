Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Huskies reißen Schafe in Hehn - Verletztes Schaf musste erschossen werden

Mönchengladbach (ots)

Zwei Huskies haben am Mittwoch, 15. Juni, gegen 5 Uhr zwei Schafe auf einer Weide am Rennbahnweg in Hehn gerissen.

Der 66-jährige Bauernhofbesitzer, auf dessen Weide die Tiere stehen, sah am frühen Morgen die zwei Huskies. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie bereits eines der Schafe gerissen. Die Hunde griffen die übrigen zwei Schafe an und verfolgten eins bis in einen Stall. Dem 66-Jährigen gelang es, das Tor zu schließen, so dass die Huskies und das Schaf eingesperrt waren.

Es dauerte mehrere Stunden bis der Halter ermittelt werden konnte. In dieser Zeit gelang es einer aus der Freizeit alarmierten Diensthundeführerin der Polizei, die Huskies zu sichern und in einem Anhänger der Feuerwehr unterzubringen.

Bei dem Halter handelt es sich um einen 56-jährigen Mann aus Hückelhoven. Offenbar waren die Tiere die Nacht zuvor bei Familienangehörigen aus Mönchengladbach-Koch untergebracht. Von dort sind sie offensichtlich weggelaufen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden von Feuerwehr, Ordnungsamt, Veterinäramt und dem Tierheim unterstützt.

Eines der Schafe musste mittels Schussabgabe durch einen Polizisten von der Schwere seiner Verletzungen erlöst werden. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell