POL-MG: Manipulierter Geldautomat: Warnung vor Skimming

Mönchengladbach (ots) - Eine 55-jährige E-Bike-Fahrerin hat sich am Dienstag, 14. Juni, gegen 21.45 Uhr bei einem Dooring-Unfall an der Eickener Straße schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 55-Jährige in ein Krankenhaus. Sie war in Richtung Künkelstraße an einem auf dem Gehweg geparkten Auto vorbei gefahren. Die 48-jährige Fahrerin des Wagens öffnete in dem Moment die Tür. Ob die Tür des Pkws das E-Bike ...

