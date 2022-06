Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brennende Waschmaschine in Wohnung, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 26.Juni 2022, 18.13 Uhr, Eckampstraße, Rath

Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr zu einem Brand einer Waschmaschine in den Stadtteil, Düsseldorf-Rath aus. Beim Eintreffen der Feuerwache Münsterstraße war eine leichte Rauchentwicklung aus der Wohnung im ersten Obergeschoss sichtbar. Durch das umsichtige handeln der Bewohnerin und dem Verschließen der Wohnungstüre beim Verlassen der Wohnung kam es zu keinem Raucheintritt in den Treppenraum

Am frühen Sonntagabend informierte die Bewohnerin einer Wohnung auf der Eckampstraße in Rath die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf über die Notrufnummer 112, dass ihre Waschmaschine brennt. Der Leitstellendisponent entsendete umgehend den zuständigen Löschzug der Feuerwache Münsterstraße. Beim Eintreffen der Feuerwehr erwartete die Bewohnerin die Feuerwehr auf der Straße und teilte mit, dass keine Menschen mehr in der Wohnung sind, dass sich jedoch noch zwei Katzen in der Wohnung befinden. Umgehend entsendete der Einsatzleiter einen Löschtrupp mit einem Löschrohr ins erste Obergeschoss. Vor dem Betreten der Wohnung wurde ein Rauchschutzvorhang vor der Wohnungstüre montiert. Dieser verhinderte beim Öffnen der Wohnungstüre, dass doch noch giftiger Brandrauch in den Treppenraum strömt. Durch den schnellen Einsatz konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Im weiteren Einsatzverlauf konnten die zwei Katzen unverletzt der Besitzerin übergeben werden. Durch die Feuerwehr wurde die Waschmaschine aus dem Haus getragen und die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter gelüftet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz für die 23 Einsatzkräfte beendet und alle Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

