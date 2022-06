Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brennendes Elektrogerät im Keller, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 19. Juni 2022, 19:27 Uhr, Mühlenkamp, Eller

Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr zu einem Brand eines Elektrogerätes im Keller eines Gebäudes auf dem Mühlenkamp aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine große Rauchentwicklung aus dem Keller sichtbar. Rauch war bereits in den Treppenraum eingedrungen. Der Einsatz mehrerer Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung führte zu einem schnellen Löscherfolg

In den Abendstunden meldete ein Anrufer über die Notrufnummer 112 einen Brand in einem Kellerbereich in einem Mehrfamilienhaus in Eller. Sofort alarmierte der Leitstellendisponent mehrere Feuerwehr- und Rettungsdiensteinheiten zu der gemeldeten Adresse. Als kurze Zeit später die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war bereits eine Rauchentwicklung aus dem Keller sichtbar. Eine sofortige Brandbekämpfung wurde durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Löschrohr eingeleitet. Zeitgleich wurde das Treppenhaus und die Wohnungen des Gebäudes kontrolliert. Notfallsanitäter untersuchten die Bewohner des Mehrfamilienhauses. Alle Bewohner blieben unverletzt. Im Anschluss an die Brandbekämpfung fanden noch umfangreiche Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen statt. Nach rund eineinhalb Stunden fuhren die letzten der rund 25 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück und die Einsatzstelle konnte den Bewohnern übergeben werden.

