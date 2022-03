Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6, Hockenheim: Betrunken gegen die Leitplanke gefahren

BAB6, Hockenheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann mit einem Seat auf der A6 vom Walldorfer Kreuz kommend in Richtung Mannheim. An der Abfahrt von der A6 auf die A61 fuhr der Mann frontal auf die autobahnteilende Leitplanke auf. Durch den Unfall wurden sowohl PKW als auch Leitplanke stark beschädigt. Der Gesamtsachschaden liegt bei 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Seat-Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung in Folge Trunkenheit.

