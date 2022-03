Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Einbruch bei Autovermietung - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Käfertal (ots)

Eingebrochen wurde zwischen Freitag, 16:45 Uhr, und Sonntag, 07:00 Uhr, in der Gorxheimer Straße. Bislang unbekannte Täter warfen mit einem Gullydeckel die Eingangstür einer Autovermietung ein und begaben sich anschließend in die Büroräume der Firma. Hier wurde ein Tresor entwendet, in welchem sich mehrere Fahrzeugpapiere, zwei Autoschlüssel und Bargeld befand. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die genaue Höhe des Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Telefonnummer 0621-718490, zu melden.

