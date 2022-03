Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 656: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und erheblichem Sachschaden

Mannheim/BAB 656 (ots)

Zwei leichtverletzte Personen und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der A 656 bei Mannheim. Ein 33-jähriger Mann fuhr gegen 9.45 Uhr mit seinem VW auf der A 656 in Fahrtrichtung Mannheim hinter dem BMW eines 37-Jährigen. An der Anschlussstelle fuhren beide hintereinander auf die Abbiegespur in Fahrtrichtung Mannheim-Neckarau. In der weiteren Folge überholte der VW-Fahrer den BMW rechts über den Standstreifen. Beim Wiedereinscheren stieß er jedoch mit dem BMW zusammen. Hierdurch wurde der BMW nach links abgelenkt und prallte in die Leitplanken.

Beide Fahrer erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Der BMW war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die Abbiegespur vorübergehend voll gesperrt. Es ergaben sich geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell