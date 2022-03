Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Betrunkener Fußgänger betätigt sich als "Verkehrserzieher"

Mannheim-Innenstadt (ots)

Ein 45-jähriger betrunkener Mann betätigte sich am frühen Sonntagmorgen in den Innenstadtquadraten als selbsternannter "Verkehrserzieher". Eine 21-jährige Frau war gegen 4.20 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Straße zwischen den Quadraten J 1 und K 1 in Richtung Luisenring unterwegs, als plötzlich ein Mann auf die Fahrbahn sprang und mit dem Fuß gegen den Mercedes der Frau trat. Diese erschrak hierdurch, lenkte nach links und machte eine Vollbremsung. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch eine verständigte Polizeistreife stellten die Beamten bei dem 45-jährigen Fußgänger deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atem fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte der 45-Jährige die Mercedes-Fahrerin wegen ihrer vermeintlich zu hohen Geschwindigkeit maßregeln. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell