Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Elmshorn: Großfeuer eines Doppelhauses

Pinneberg (ots)

Elmshorn: Großfeuer eines Doppelhauses

Datum: Donnerstag, 24. Februar 2022, 1.11 Uhr +++ Einsatzort: Elmshorn, Wrangelpromenade +++ Einsatz: FEU 2 (Feuer , zwei Züge)

Elmshorn - In der Nacht zu Donnerstag (24. Februar) ist es in Elmshorn zu einem Großfeuer gekommen. An der Wrangelpromenade brannte der Rohbau eines Doppelhauses komplett aus. Etwa 60 Rettungskräfte waren bis zu sechs Stunden im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn war um 1.11 Uhr mit dem Hinweis "Gebäude in Vollbrand" alarmiert worden. Das Gebäude steht in zweiter Reihe an der Wrangelpromenade. Eine weitere Zuwegung ist rückseitig vom Christa-Wehling-Weg aus gegeben. Beim Eintreffen der ersten Kräfte unter der Einsatzleitung von Jörg Eggers, stellvertretender Zugführer der FF Elmshorn, eintrafen, bestätigte sich die gemeldete Lage. Er erhöhte daraufhin das Stichwort von FEU G auf FEU 2 mit Vollalarm für die Elmshorner Wehr. Das Dach der hinteren Doppelhaushälfte war bereits eingestürzt. Wegen des Windes war die Einsatzstelle in dichten Rauch gehüllt. Die Feuerwehr veranlasste daher eine Bevölkerungswarnung über die Warn-App NINA, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandbekämpfung erfolgte ausschließlich im Außenangriff unter schwerem Atemschutz. Dazu wurden von der Rückseite das Wenderohr der Drehleiter sowie drei handgeführte Strahlrohre vorgenommen. Das in Windrichtung stehende Nachbargebäude an der Wrangelpromenade wurde erfolgreich geschützt. Im weiteren Verlauf wurde das Gebäude mit einem Bagger größtenteils eingerissen, um alle Brandnester zu ersticken. Die letzten Kräfte rückten nach sechs Stunden gegen 7.15 Uhr in die Wache ein. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kripo aufgenommen.

